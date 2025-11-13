ВГА: число пострадавших от атак ВСУ харьковчан выросло до 20-30 в месяц

Глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев не исключил, что в ходе эвакуации будут находить и других пострадавших

ЛУГАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Число пострадавших харьковчан от атак ВСУ выросло до 20-30 в месяц, раньше это количество оценивалось в семь-восемь человек. Об этом сообщил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев на пресс-конференции.

Вооруженные силы Украины усилили обстрелы территорий Харьковской области, в том числе Купянска и его пригорода, на фоне продвижения ВС РФ, что привело к росту жертв среди мирного населения.

"Нами фиксируется за последние дни усиление, количество жертв уже увеличилось. Оно уже идет на десятки практически <…> Если ранее мы фиксировали где-то в месяц около семь-восемь пострадавших, то на сегодняшний день эта цифра уже где-то около 20-30. <…> И, возможно, я не исключаю, что в ходе эвакуации мы будем находить и других пострадавших", - сказал Ганчев.