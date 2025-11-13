Харьковская ВГА призвала жителей Купянска не покидать укрытия до прихода ВС РФ

Администрация области поддерживает контакты с жителями

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Военно-гражданская администрация (ВГА) Харьковской области поддерживает контакты с жителями Купянска и прилегающих сел, просит их не покидать укрытия до прихода ВС РФ на фоне атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) эвакуирующихся мирных жителей, сообщил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев на пресс-конференции.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы постоянно общаемся с населением, в том числе и с теми людьми, которые находятся сейчас в оккупации непосредственно в самом Купянске и во всех прилегающих поселках, чтобы все-таки люди [могли] спасти свои жизни. [Мы призываем, чтобы они] постарались остаться в укрытиях, найти место для убежища и ждать освобождения, когда уже у них состоится контакт с российскими военными, чтобы наши военнослужащие смогли им оказать поддержку", - сказал Ганчев.

Ранее СМИ опубликовали видео, где дрон ВСУ атаковал пожилых мирных жителей в Харьковской области, которые шли по дороге с белыми флагами. Перед смертью один из них покрестился, в это время за ним следил оператор БПЛА ВСУ, после чего направил на мирного жителя беспилотник.