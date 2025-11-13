Яну Троянову заочно приговорили к восьми годам колонии

Актрисе также назначен штраф в размере 250 тыс. рублей и запрещено администрирование сайтов на четыре года

Яна Троянова © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к восьми годам колонии актрису Яну Троянову (признана иноагентом, внесена в реестр экстремистов и террористов), обвиняемую в публичных призывах к терроризму, возбуждении ненависти и вражды, унижении человеческого достоинства людей по признаку национальности и в уклонении от обязанностей иноагента. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Яну Троянову виновной в инкриминируемых ей преступлениях и заочно приговорить к восьми годам колонии общего режима", - сказал судья. Ей также назначен штраф в размере 250 тыс. рублей и запрещено администрирование сайтов на четыре года.

Представитель прокуратуры Москвы Светлана Тарасова просила назначить Трояновой заочное наказание в виде девять лет колонии общего режима, штрафа в размере 250 тыс. рублей и запрета администрировать сайты в интернете на пять лет.

Как сообщила пресс-служба СК РФ, следствием и судом установлено, что в 2024 году Троянова, находясь за пределами России, дала интервью одному из онлайн-изданий, разделяющих антироссийские позиции и взгляды, в котором допустила высказывания, направленные на унижение чести и достоинства по национальному признаку к русским с угрозой применения к ним насилия, а также сделала устные заявления, содержащие призывы к посягательству на жизнь президента РФ. Указанное интервью было размещено в интернете на популярном видеохостинге и доступно для просмотра неограниченному числу лиц.

Кроме того, с апреля по сентябрь 2025 года Троянова, находясь за пределами России, в нарушение порядка деятельности иностранного агента, предусмотренного федеральным законом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", неоднократно уклонилась от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах.

По ходатайству следователя СК судом Трояновой была избрана заочно мера пресечения в виде заключения под стражу. Она объявлена в международный розыск.