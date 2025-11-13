Жителя Калужской области осудили за госизмену

Мужчину признали виновным в оправдании деятельности украинских националистических организаций

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Епанчинцев/ ТАСС, архив

КАЛУГА, 13 ноября. /ТАСС/. Жителя Калужской области приговорили к 14 годам колонии за оправдание терроризма и государственную измену. Мужчина признан виновным в оправдании деятельности украинских националистических организаций, а также в пересылке фотографий и видеозаписей мест расположения военных объектов и указании географических координат по заданию украинских спецслужб, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Суд <…> назначил виновному наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, ограничения свободы на 1 год и лишения права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации и администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в сети Интернет, на срок 3 года", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Преступник был задержан оперативниками УФСБ по региону. Его признали виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет), ст. 275 УК РФ (государственная измена), отметили в пресс-службе региональной прокуратуры. Приговор суда в законную силу не вступил.