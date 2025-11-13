В Сызрани женщина и ребенок пострадали от наезда автомобиля

Водитель автомобиля Lada Niva сбил пешеходов на нерегулируемом переходе

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 13 ноября. /ТАСС/. Женщина и четырехлетний ребенок госпитализированы после наезда автомобиля на пешеходном переходе в Сызрани Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

По предварительным данным Госавтоинспекции, в 12:00 (11:00 мск) 72-летний водитель автомобиля Lada Niva сбил двух пешеходов на нерегулируемом переходе в Сызрани Самарской области.

"Пострадавшие пешеходы 58-летняя женщина и 4-летний мальчик доставлены в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.