Фигурантам дела о взрыве пиротехники в Сергиевом Посаде назначили сроки от 4,5 до 5 лет

Техническому директору компании "Пиро-росс" Сергею Чанкаеву назначили наказание в виде лишения свободы на срок пять лет

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Городской суд Сергиева Посада назначил сроки от четырех лет шести месяцев до пяти лет лишения свободы троим обвиняемым по делу о взрыве на городском складе с пиротехникой компании "Пиро-росс" в августе 2023 года. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд назначил наказание техническому директору компании "Пиро-росс" Сергею Чанкаеву в виде лишения свободы на срок пять лет", - сказали в суде.

Двое других подсудимых - генеральный директор ООО "Залп" Александр Варенов и его заместитель по производству Олег Юров - осуждены на четыре года шесть месяцев лишения свободы каждый.

В ходе прений сторон прокурор требовал приговорить обвиняемых на сроки от пяти лет шести месяцев до шести лет шести месяцев колонии. Все трое признаны виновными по ч. 3. ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Взрыв в Сергиевом Посаде произошел 9 августа 2023 года на территории Загорского оптико-механического завода. Там располагались производство и склад пиротехники ОАО "Пиро-росс". Взрывной волной выбило стекла на двух улицах в жилых домах и соцучреждениях. В результате погибли девять человек, несколько десятков пострадали. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Потерпевшими в деле о взрыве на складе пиротехники в Сергиевом Посаде признаны Троица-Сергиева лавра, а также УВД по Сергиево-Посадскому городскому округу.

В пресс-службе СК РФ уточнили, что осужденные проявили преступную небрежность, допустив незаконное хранение пороха массой не менее 1 тонны на складе. В результате взрыва, по данным ведомства, физическим и юридическим лицам был причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей.