В Киеве объявляли воздушную тревогу

Сирены продолжают работать в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в Киеве и части районов одноименной области Украины. В украинской столице сирена работала 20 минут.

По данным официального ресурса для оповещения, также сирены заработали в части Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областей, а также в Сумской и Харьковской.

Позже сообщили об отмене тревоги в Киеве.

Сирены продолжают работать в ряде районов Киевской области. Также предупреждение об опасности с воздуха действует для Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей.

