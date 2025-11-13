В Киеве объявляли воздушную тревогу
МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в Киеве и части районов одноименной области Украины. В украинской столице сирена работала 20 минут.
По данным официального ресурса для оповещения, также сирены заработали в части Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областей, а также в Сумской и Харьковской.
Позже сообщили об отмене тревоги в Киеве.
Сирены продолжают работать в ряде районов Киевской области. Также предупреждение об опасности с воздуха действует для Днепропетровской, Сумской и Харьковской областей.
