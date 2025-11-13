Эксперт Степанов назвал возможную причину крушения турецкого C-130

Это могли быть неисправности, связанные с длительным сроком эксплуатации самолета и усталостью конструкций, считает военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Причиной крушения самолета C-130 ВВС Турции могли стать неисправности, связанные с длительным сроком его эксплуатации и усталостью конструкций. Таким мнением с ТАСС поделился военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

Читайте также

Без сигнала о бедствии. В Грузии разбился турецкий военный самолет

"Турция, возможно, стала жертвой "секонд-хенда" американского ВПК, когда отдельные страны, выводящие из эксплуатации устаревающие и выработавшие ресурс вооружения и военную технику, в том числе объекты военно-транспортной авиации, вместо утилизации перепродают их внешним потребителям. Зачастую именно такие транспортные средства, требующие чрезмерного технического внимания, в силу комплекса неисправностей и усталости авиационных конструкций терпят крушение", - сказал он.

По данным эксперта, указанный C-130 был изготовлен в 1968 году. Всего, продолжил Степанов, американская компания Lockheed Martin произвела порядка 2 600 самолетов C-130. "Сколько из них до сих пор находится в эксплуатации, сказать сложно. Но есть однозначное понимание, что большое количество морально устаревшей техники все еще выполняет задачи и ставит под угрозу жизни и безопасность непосредственных эксплуатантов", - сделал он неутешительный вывод.

Высокая стоимость - до $60 млн, в том числе за самолеты с приближающимся к выработке изначально заявленным ресурсом - становится причиной выхода за предельный срок эксплуатации и приобретения уже списанных самолетов. Так, например, Министерство национальной обороны Турецкой Республики 16 октября сообщило о начале работ по предпродажному техническому обслуживанию 12 военно-транспортных самолетов C-130J, которые Турция закупит в Соединенном Королевстве и "возраст" которых уже также подходит к 30-летнему рубежу.

Проблема усугубляется тем, что по истечении контрактных обязательств Lockheed Martin не несет прямой ответственности за техническое сопровождение этих "воздушных ветеранов". Это приводит к порочной практике: для поддержания их в летном состоянии эксплуатанты вынуждены использовать бывшие в употреблении запчасти, либо аналоги и фальсификат, что кратно увеличивает эксплуатационные риски.

Наконец, по данным Степанова, для Lockheed Martin ключевой доходной частью являются даже не сами продажи авиатехники, а их последующее техническое обслуживание и регулярная поставка необходимых комплектующих и запчастей. "Lockheed Martin и его дочерние структуры, которые обеспечивают техническую поддержку, продолжают зарабатывать очень серьезные деньги на сопровождении тысяч единиц авиатехники. Поэтому для них крайне выгодно максимально продлевать сроки эксплуатации, выводя их в запредельные значения", - пояснил он.