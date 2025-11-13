В Новосибирской области задержали семь человек за скупку банковских карт

Таким образом они получали деньги, добытые криминальным путем

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Новосибирской области семь человек, которые подозреваются в пособничестве дистанционным мошенникам. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники под различными предлогами скупали у третьих лиц банковские карты. Впоследствии на них поступали деньги, добытые криминальным путем. Затем сообщники снимали наличные в банкоматах областного центра. Часть средств они оставляли себе, а другую переводили в криптовалюту.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых. В ходе обысков в их жилищах изъята компьютерная техника, 197 банковских и сим-карт и 68 смартфонов", - написала Волк в своем Telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Один задержанный арестован, троим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным - мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

"В настоящий момент проводятся необходимые мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности", - подытожила Волк.