На Урале тренера и экс-главу спорткомплекса осудили после гибели ребенка

Подросток захлебнулся водой на тренировке по плаванию в бассейне

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Бывший руководитель физкультурно-спортивного комплекса в Полевском Свердловской области, где на тренировке погиб подросток, приговорен к двум годам лишения свободы условно, тренер-преподаватель - к двум годам принудительных работ. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры региона.

Инцидент произошел 24 ноября 2023 года, 12-летний ребенок захлебнулся водой на тренировке по плаванию в бассейне.

"Полевской городской суд <…> вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего руководителя и тренера-преподавателя по плаванию физкультурно-спортивного комплекса АО "Северский трубный завод". <…> Они признаны виновными в совершении преступления по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). <…> Суд назначил бывшему руководителю физкультурно-спортивного комплекса наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, <…> тренеру-преподавателю по плаванию - в виде 2 лет лишения свободы. <…> Суд на основании ст. 53.1 УК РФ заменил тренеру-преподавателю назначенное наказание <…> на 2 года принудительных работ", - говорится в сообщении.

Кроме того, бывший руководитель физкультурно-спортивного комплекса по решению суда должен заплатить штраф 200 тыс. рублей, он также на один год лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Тренер по плаванию лишен права заниматься педагогической, воспитательной и тренерской деятельностью, связанной с работой с детьми, на один год.

Как сообщил старший помощник руководителя следственного управления следственного комитета РФ по Свердловской области Александр Шульга, одной из причин ЧП стал тот факт, что бассейн не был оборудован защитной решеткой на сливном водозаборном устройстве на дне бассейна. "Кроме того, не осуществлялся должный контроль соблюдения дисциплины во время тренировки, не было принято мер по спасению утопающего ребенка и вызову сотрудников специальных служб, отключению системы водоотведения бассейна", - отметил Шульга.