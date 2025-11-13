У обвиняемого в даче взятки члену ивановского правительства арестовали имущество

Руководитель коммерческих организаций передал 17 млн рублей за общее покровительство

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Суд наложил арест на общую сумму 1 млрд рублей на имущество и денежные средства обвиняемого в даче взятки члену правительства Ивановской области - директору департамента дорожного хозяйства и транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"С учетом позиции прокуратуры, поддержавшей ходатайство следствия, на имущество и денежные средства обвиняемого судом наложен арест на общую сумму более 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый - руководитель и бенефициар двух коммерческих организаций - передал через посредника члену правительства взятку в размере 17 млн рублей за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на выполнение работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог на территории области.

В пресс-службе добавили, что ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области и его первый заместитель стали фигурантами дела о получении взятки. По данным следствия, общая сумма взяток, получаемых за покровительство при заключении и исполнении госконтрактов, превысила 50 млн рублей.