В Туве задержали напавшего на школьницу мужчину

Он обратился к 10-летней девочке с непристойным предложением

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который обратился к 10-летней девочке с непристойным предложением, повалил на землю, а когда получил отпор - скрылся. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, 12 ноября в полицию обратился мужчина и сообщил, что к его 10-летней дочери на улице подошел неизвестный. Он обратился к девочке с непристойным предложением, а затем повалил на землю. Получив отпор, злоумышленник скрылся. О случившемся испуганная школьница рассказала родителям.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали местного жителя. Свой поступок он объяснил тем, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Злоумышленник доставлен в УМВД России по г. Кызылу для проведения процессуальных действий", - написала Волк в своем Telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 132 УК РФ). Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.