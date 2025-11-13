Главу пресс-службы петербургского ГУ МВД отправили под домашний арест

Вячеслава Степченко обвиняют во взятках

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Селиванов/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Суд отправил под домашний арест начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслава Степченко.

Полковник внутренней службы обвиняется, в частности, в получении взяток на сумму не менее 660 тыс. рублей за передачу сводок о преступлениях и видеозаписей с камер наружного наблюдения представителю информационного ресурса "Конкретно.ру", сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил <...> в удовлетворении ходатайства следователя о заключении обвиняемого под стражу отказать, <...> избрать Степченко Вячеславу Валентиновичу меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 23 суток", - сказал судья Роман Калитко.

Прокурор поддержал ходатайство следствия о страже, сам обвиняемый просил о домашнем аресте, его адвокат - о запрете определенных действий. Степченко признал свою вину и обстоятельства уголовного дела, но в своем выступлении в суде отметил, что в работе с журналистами, в том числе с ресурсом "Конкретно.ру", исходил в первую очередь из интересов своего ведомства, а полученные от второго обвиняемого деньги использовал лишь в служебных целях - на представительские расходы.

Пост начальника пресс-службы Степченко занимал последние 20 лет, под его руководством подразделение дважды за последние пять лет признавалось лучшим среди региональных пресс-служб МВД. После задержания обвиняемый, по его словам, написал рапорт об увольнении и сдал служебное удостоверение.

Об уголовном деле

Как ранее сообщили ТАСС в правоохранительных органах, решение о задержании Степченко было принято на основании показаний допрошенного экс-журналиста телеканала "78" Сергея Иванова. Сам полицейский был задержан 12 ноября. Установлено, что с 2022 года администратор новостного канала "Конкретно.ру" Александр Семенов на систематической основе передавал взятки за предоставление ежедневных сводок происшествий ведомства и видео событий, зафиксированных камерами наблюдения городского мониторингового центра.

И Степченко, и Семенову предъявлены обвинения: полицейскому - в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), 65-летнему администратору - в даче взятки (п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ). Также мужчины обвиняются в создании и обеспечении функционирования информационного ресурса, заведомо предназначенного для незаконного хранения и передачи компьютерной информации, содержащей персональные данные и полученной незаконным путем (ч. 6 ст. 272.1 УК РФ). Администратору новостного канала избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, решение принял в конце октября Октябрьский районный суд города. По местам жительства администраторов информационного ресурса правоохранители провели обыски, по результатам которых обнаружили и изъяли технические устройства, содержащие в том числе сводки происшествий и другую служебную информацию.