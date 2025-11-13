Директора департамента здравоохранения Ивановской области оставили под арестом

Антона Арсеньева обвиняют в превышении должностных полномочий

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Ивановский областной суд оставил под стражей заместителя председателя правительства региона - директора областного департамента здравоохранения Антона Арсеньева, которому предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"13 ноября Ивановский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы защитников заместителя председателя правительства Ивановской области - директора департамента здравоохранения Ивановской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пп. "в", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ, на постановление Октябрьского районного суда города Иваново от 18 октября 2025 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. <...> Суд апелляционной инстанции по результатам рассмотрения жалоб признал постановление законным и обоснованным, не усмотрев оснований для изменения обвиняемому меры пресечения", - говорится в сообщении.

Сторона защиты просила об изменении меры пресечения на домашний арест, обосновывая свои доводы в том числе состоянием здоровья обвиняемого.

В ходе рассмотрения апелляционных жалоб в судебном заседании прокурор представил информацию о возбуждении в отношении Арсеньева пяти уголовных дел по ч. 4 ст. 290 УК РФ и двух уголовных дел по ч. 1 ст. 290 УК РФ, которые находятся в производстве СО УФСБ России по Ивановской области.