Над регионами России уничтожили 14 украинских БПЛА за два часа
МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили 14 украинских БПЛА над регионами РФ за два часа. Об этом сообщили в Минобороны России.
"13 ноября с 16:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали там.
Средства ПВО сбили два беспилотника над территорией Курской области, один - над Крымом и 11 БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря.