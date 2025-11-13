Над регионами России уничтожили 14 украинских БПЛА за два часа

Все беспилотники сбили в период с 16:00 мск до 18:00 мск

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили 14 украинских БПЛА над регионами РФ за два часа. Об этом сообщили в Минобороны России.

"13 ноября с 16:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали там.

Средства ПВО сбили два беспилотника над территорией Курской области, один - над Крымом и 11 БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря.