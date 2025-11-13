Начальника строительного участка по делу об обрушении части "Снежком" задержали

Он подозревается в нарушении правил безопасности при проведении демонтажных работ

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Задержан представитель строительной компании, которая вела демонтаж горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске, где произошло частичное обрушение. Об этом сообщает областное управление СК РФ.

"Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области задержан начальник строительного участка организации, занимающейся работой по сносу зданий и сооружений горнолыжного комплекса в г. Красногорске. Он подозревается в нарушении правил безопасности при проведении демонтажных работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ). В настоящее время с задержанным работают следователи", - сказали в ведомстве.

Подозреваемый полностью признал вину, отметили в СК. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

В ходе расследования выяснилось, что работы по демонтажу проводились с нарушением норм и правил. Также меры безопасности при сносе фрагмента колонны не соответствовали технической документации. "Ответственность за это была возложена на начальника строительного участка", - добавили в СК.