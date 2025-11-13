В Карелии сообщили, что никто из жителей не пострадал из-за падения самолета

Борт упал в лесной массив вне населенных пунктов, сообщил глава республики Артур Парфенчиков

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 ноября. /ТАСС/. Пострадавших среди местных жителей из-за крушения самолета в Прионежском районе Карелии нет. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"Как доложил председатель республиканского комитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков, который сейчас работает на месте трагедии, при крушении самолета погибли два члена экипажа. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет. Никто из жителей не пострадал, самолет упал в лесной массив вне населенных пунктов", - написал Парфенчиков в Telegram-канале.

По данным Минобороны РФ, Су-30 потерпел крушение около 19:00 мск. Полет выполнялся без боекомплекта. К месту происшествия были направлены экстренные службы.