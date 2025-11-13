В Донецке из-за удара ВСУ повреждена школа

Рядом со зданием находятся боеприпас и обломки беспилотника

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

ДОНЕЦК, 13 ноября. /ТАСС/. Григорьевская школа повреждена в центральном районе Донецка в результате удара ВСУ, передает корреспондент ТАСС.

Здание неработающей школы находится в Ворошиловском районе у проспекта Богдана Хмельницкого. Повреждено остекление и фасад. Рядом находятся боеприпас и обломки беспилотника.

В июле премьер-министр ДНР Андрей Чертков вместе с представителями региона-шефа Москвы посетил школу для оценки ее состояния. Один из блоков был поврежден из-за украинского обстрела. Чертков сообщал, что учебное заведение планируют открыть в 2026 году совместно с "Сириусом". Школа построена до начала конфликта в 2014 году и задумывалась как элитное учебное заведение, но из-за начала вооруженного противостояния не была открыта.