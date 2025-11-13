ТАСС показал видео последствий удара ВСУ по школе в Донецке

На кадрах видны повреждения остекления и фасада здания

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

ТАСС, 13 ноября. ТАСС публикует видео последствий удара ВСУ по Григорьевской школе в центральном районе Донецка. На кадрах видны повреждения остекления и фасада. Рядом со зданием лежат боеприпас и обломки дрона.

Читайте также

Военная операция на Украине. Хроника событий 13 ноября 2025 года

Как ранее сообщил корреспондент ТАСС, школа, расположенная в Ворошиловском районе у проспекта Богдана Хмельницкого, не работает. Ее построили до начала конфликта, но не успели открыть.

В июле премьер-министр ДНР Андрей Чертков сообщал, что учебное заведение планируют открыть в 2026 году.