На Камчатке за сутки зафиксировали пять афтершоков

Один из них ощущался в населенных пунктах

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Афтершоки после июльского землетрясения магнитудой 8,8 продолжаются на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали пять сейсмособытий.

Читайте также

Что известно о землетрясении на Камчатке

Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"За сутки произошло пять афтершоков магнитудой до 5,3. В населенных пунктах ощущался один из них", - сказали в ведомстве.

В настоящее время в регионе зафиксирована активность на пяти вулканах. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них.