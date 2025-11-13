На Камчатке за сутки зафиксировали пять афтершоков
Редакция сайта ТАСС
21:10
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Афтершоки после июльского землетрясения магнитудой 8,8 продолжаются на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали пять сейсмособытий.
Читайте также
Что известно о землетрясении на Камчатке
Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.
"За сутки произошло пять афтершоков магнитудой до 5,3. В населенных пунктах ощущался один из них", - сказали в ведомстве.
В настоящее время в регионе зафиксирована активность на пяти вулканах. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них.