В небе у Севастополя уничтожили семь воздушных целей

Объекты инфраструктуры не повреждены

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО сбили семь воздушных целей в небе у Севастополя. Предварительно, никакие объекты инфраструктуры не пострадали, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

"В Севастополе сегодня вновь военные отражают атаку ВСУ. Громкие звуки, которые были слышны в городе - это силы ПВО уничтожили семь воздушных целей. По предварительной информации, никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали", - говорится в сообщении.

По его словам, военные продолжают работу. В городе была объявлена воздушная тревога.

Ранее в четверг вечером Развожаев сообщал о том, что над морем в районе Севастополя уничтожены четыре БПЛА.