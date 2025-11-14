В Новороссийске из-за атаки БПЛА загорелась нефтебаза

По предварительной информации, никто не пострадал

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис" и береговые сооружения повреждены в результате атаки БПЛА в Новороссийске, об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

"В Новороссийске в результате атаки БПЛА киевского режима повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис", - говорится в сообщении. После падения фрагментов БПЛА возник огонь.

БПЛА также повредили береговые сооружения.

По данным регионального оперштаба, на месте ЧП работают оперативные и специальные службы. По предварительной информации, никто не пострадал.

Позже в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что специалисты ликвидировали возгорание, возникшее на нефтебазе на перевалочном комплексе "Шесхарис".

"Возгорание на нефтебазе на перевалочном комплексе "Шесхарис" в Новороссийске ликвидировано. Огонь, возникший после падения фрагментов БПЛА, потушили. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ликвидации последствий атаки дронов на Новороссийск задействованы 172 человека и 51 единица техники аварийно-спасательных подразделений, в том числе от МЧС России - 76 человек и 23 единицы техники.

Внесены изменения (04:23 мск) - добавлена информация о ликвидации возгорания на нефтебазе.