В Воронеже и пяти муниципалитетах отменили непосредственную угрозу удара БПЛА

Глава региона Александр Гусев отметил, что опасность атаки беспилотников на территории области сохраняется

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 14 ноября. /ТАСС/. Непосредственная опасность атаки БПЛА отменена в Воронеже и пяти муниципалитетах региона, в том числе в Нововоронеже. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

"Отмена непосредственной угрозы удара БПЛА в Воронеже, Нововоронеже и Лискинском, Бутурлиновском, Россошанском, Острогожском районах", - проинформировал он.

Глава региона отметил, что опасность атаки беспилотников на территории области сохраняется.