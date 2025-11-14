В Воронеже и пяти муниципалитетах отменили непосредственную угрозу удара БПЛА
Редакция сайта ТАСС
00:33
ВОРОНЕЖ, 14 ноября. /ТАСС/. Непосредственная опасность атаки БПЛА отменена в Воронеже и пяти муниципалитетах региона, в том числе в Нововоронеже. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев.
"Отмена непосредственной угрозы удара БПЛА в Воронеже, Нововоронеже и Лискинском, Бутурлиновском, Россошанском, Острогожском районах", - проинформировал он.
Глава региона отметил, что опасность атаки беспилотников на территории области сохраняется.