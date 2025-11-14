В девяти областях Украины отменили воздушную тревогу
01:22
МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога, объявленная ранее в нескольких регионах Украины, отменена. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Сирены перестали звучать в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.
Ранее в красной зоне находилась вся территория Украины. Сообщалось о взрывах в Киеве.