В девяти областях Украины отменили воздушную тревогу

В их числе Винницкая, Волынская, Закарпатская и Ивано-Франковская

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога, объявленная ранее в нескольких регионах Украины, отменена. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены перестали звучать в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Ранее в красной зоне находилась вся территория Украины. Сообщалось о взрывах в Киеве.