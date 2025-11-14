В Новороссийске фрагмент БПЛА повредил квартиру в многоэтажном доме

Пострадавших нет, сообщили в оперштабе Краснодарского края

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 14 ноября. /ТАСС/. Квартира в многоэтажном доме повреждена в Новороссийске из-за падения фрагментов БПЛА. Пострадавших нет, сообщили в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"Еще по двум адресам в Новороссийске зафиксировано падение фрагментов БПЛА. В одном случае повреждена квартира на 15-м этаже многоквартирного дома, еще в нескольких выбило окна. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Также фрагменты беспилотника упали на придомовую территорию по еще одному адресу. Пострадавших также нет. На месте работают специальные и экстренные службы.