Защита потерпевших по делу о "Крокусе" попросила повторно провести экспертизы

По мнению защиты, в деле отсутствуют некоторые судебно-медицинские экспертизы, сообщил адвокат Даниэль Готье

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС, архив

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Защита потерпевших по уголовному делу о теракте в "Крокус сити холле", в результате которого погибли 149 человек и более 500 пострадали, попросила 2-й Западный окружной военный суд о назначении и проведении повторных, а также дополнительных судебно-медицинских экспертиз.

Читайте также

Теракт в "Крокус сити холле". Факты

Как уточнил ТАСС один из представителей потерпевших, адвокат Даниэль Готье, защита считает свою просьбу своевременной из-за отсутствия в деле необходимых экспертиз.

"В ходе судебного разбирательства на выездном заседании в Мосгорсуде по делу о теракте в "Крокус сити холле" я заявил ходатайство о назначении повторных и дополнительных судебно-медицинских экспертиз в отношении потерпевших, так как в ходе анализа материалов дела выявлены серьезные нарушения прав пострадавших. Так, ряд потерпевших, получивших тяжелые телесные повреждения, а также психические расстройства, включая посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), были необоснованно признаны не получившими вред здоровью. Более того, по некоторым из них судебно-медицинские экспертизы вовсе не проводились", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, для защиты прав пострадавших во время теракта и справедливого рассмотрения уголовного дела по существу "необходима объективная медицинская оценка".

"Для объективного установления характера и степени вреда здоровью, а также причинно-следственной связи между травмами и событиями теракта ходатайство заявлено на проведение повторных и комиссионных экспертиз с участием таких профильных специалистов, как травматолог, хирург, невролог, психиатр и психотерапевт", - отметил адвокат.

Вместе с тем прокурор в ходе судебного заседания после заявленной адвокатом просьбы отметил, что не все экспертные заключения были исследованы судом и попросил время для изучения представленного Готье ходатайства и приобщенных по делу медицинских документов. Сторона защиты обвиняемых и сами подсудимые воздержались от высказывания своей позиции. Военный суд, выслушав мнения процессуальных сторон, взял паузу для принятия решения по заявленному ходатайству.