Жителя Приморья арестовали за сбыт 50 кг металлической ртути

Задержали также двух сообщников мужчины

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноября. /ТАСС/. Житель Приморского края заключен под стражу на два месяца за продажу 50 кг металлической ртути - запрещенного к свободному обороту ядовитого вещества. Также задержаны два его сообщника, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

"Установлено, что в период с 25 октября по 13 ноября 2025 года фигурант совместно с двумя сообщниками, организованной группой, незаконно приобрели с целью сбыта 50 кг ядовитого вещества - ртути металлической, которую продали за 350 тыс. долларов США (более 28 млн рублей) лицу, действовавшему в рамках проведения оперативно-разыскного мероприятия. С учетом позиции прокурора фигурант заключен под стражу сроком на два месяца", - указано в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры Приморского края не сообщили фамилию фигуранта, но источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что речь идет о депутате краевого законодательного собрания Артавазде Оганесяне.

"Его положение не влияло на совершение преступления", - добавил собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный сбыт ядовитых веществ организованной группой), ход и результаты которого находятся на контроле прокуратуры. В ближайшее время суд изберет меру пресечения в отношении еще двух фигурантов. Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.