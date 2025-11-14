Во Владивостоке из-за врезавшегося в кафе автомобиля погиб человек

Еще четыре пострадали

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноября. /ТАСС/. Во Владивостоке автомобиль врезался в придорожное кафе, из-за инцидента один человек погиб и четверо пострадали. Спасателям пришлось деблокировать пострадавших, об этом сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.

"Прибывшие сотрудники МЧС России и муниципальные спасатели провели деблокировку водителя автомобиля, а также персонала кафе", - говорится в сообщении.

Как добавили в ведомстве, в результате инцидента четыре человека госпитализировали. Сотрудницу кафе спасти не удалось.

В региональном МЧС уточнили, что ЧП случилось утром на улице Катерной.