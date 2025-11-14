Экс-замглавы МО Попов получил Lexus за привилегии при стройке зданий Генштаба

Генерал также обвиняется в получении взятки в виде квартиры в Москве

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Бывший заместитель министра обороны генерал армии Павел Попов обвиняется в получении взятки в виде автомобиля Lexus и квартиры в Москве в обмен на создание благоприятных условий компании "Бамстройпуть" при строительстве зданий Национального центра управления обороной РФ (НЦУО), входящего в структуру Генштаба. Об этом сказано в материалах дела Попова, с которыми ознакомился ТАСС.

"Попов П. А. обвиняется в том, что получил в бессрочное пользование автомобиль Lexus и квартиру в Хамовническом районе Москвы за создание ОАО "Бамстройпуть" (БСП) преференций и общего покровительства над этой организацией при ведении ей работ по строительству зданий НЦУО", - сказано в материалах дела.

Как подчеркивается в деле, именно эти обстоятельства и легли в основу обвинения по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере, в которых обвиняется генерал. "Согласно имеющимся в деле показаниям, учредитель ОАО "БСП" Игорь Тушкевич дал показания на следствии, в которых заявил о передаче в бесплатную аренду Попову Lexus и квартиры в Москве в обмен на общее покровительство над компанией", - сказано в деле.

Тушкевич обвиняется по делу о мошенничестве при строительстве других объектов Минобороны, а БСП проходит процедуру банкротства.

Как следует из материалов дела, Попов не признает вину и заявил на допросе, что никогда не осуществлял контроль выполнения строительно-монтажных работ на объектах НЦУО, а потому не мог никому создать каких-либо преференций. Он признал, что пользовался автомобилем и квартирой, полученными от Тушкевича, но подчеркнул, что это было на временной основе и что этим имуществом пользовались и иные лица.

Сейчас 235-й гарнизонный военный суд в закрытом режиме рассматривает дело Попова, обвиняемого в преступлениях коррупционной направленности, в получении особо крупной взятки, а также в совершении должностных преступлений. По словам собеседника ТАСС в правоохранительных органах, материалы уголовного дела насчитывают 56 томов. Генерал Попов не признает вину.