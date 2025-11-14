В Киеве отменили воздушную тревогу

Сирены продолжают работать в Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Черниговской областях

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога была отменена в Киеве, киевской области и большинстве регионов Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Минувшей ночью воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, позже ее стали отменять в отдельных регионах. Сообщалось о взрывах в Киеве, где предупреждение действовало около 5,5 часа.