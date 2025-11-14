В Свердловской области автобус съехал в кювет

Пострадал один человек

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Автобус с пассажирами съехал в кювет в Первоуральске Свердловской области и опрокинулся, один человек обратился за помощью к медикам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"14 ноября в ОДС Главного управления МЧС России по Свердловской области поступило сообщение о съезде в кювет с последующим опрокидыванием автобуса №107 на автомобильной дороге местного значения Первоуральск - Новоуткинск в МО Первоуральск", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в автобусе находились девять человек.