В Воронежской области из-за атаки БПЛА повреждены дом и автомобиль
Редакция сайта ТАСС
04:48
ВОРОНЕЖ, 14 ноября. /ТАСС/. Частный дом и автомобиль повреждены из-за атаки украинских беспилотников в Воронежской области. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев.
"Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата. <...> Обломками сбитого БПЛА были повреждены крыша частного дома и автомобиль", - написал он.
Как сообщил губернатор, по предварительным данным, пострадавших нет.