ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

В Воронежской области из-за атаки БПЛА повреждены дом и автомобиль

По предварительным данным, пострадавших нет
Редакция сайта ТАСС
04:48

ВОРОНЕЖ, 14 ноября. /ТАСС/. Частный дом и автомобиль повреждены из-за атаки украинских беспилотников в Воронежской области. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев.

"Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата. <...> Обломками сбитого БПЛА были повреждены крыша частного дома и автомобиль", - написал он.

Как сообщил губернатор, по предварительным данным, пострадавших нет. 

РоссияВоронежская областьГусев, Александр Викторович