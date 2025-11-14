В Воронежской области из-за атаки БПЛА повреждены дом и автомобиль

По предварительным данным, пострадавших нет

ВОРОНЕЖ, 14 ноября. /ТАСС/. Частный дом и автомобиль повреждены из-за атаки украинских беспилотников в Воронежской области. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев.

"Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата. <...> Обломками сбитого БПЛА были повреждены крыша частного дома и автомобиль", - написал он.

Как сообщил губернатор, по предварительным данным, пострадавших нет.