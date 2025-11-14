Под Красноярском осудили отчима подростка за доведение до самоубийства

Ему назначили восемь лет лет шесть месяцев колонии строгого режима

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Богучанский районный суд в Красноярском крае приговорил отчима девочки-подростка к восьми годам шести месяцам колонии строгого режима за доведение ее до самоубийства. Мать девочки получила восемь лет условно, сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

"Богучанским районным судом Красноярского края вынесен приговор по уголовному делу в отношении супругов по п. п "а", "г" ч. 2 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства) и по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем). <…> Женщине по п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 110 УК РФ назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы. <…> От наказания осужденная освобождена в связи с истечением срока давности уголовного преследования. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ей по п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 110 УК РФ наказание постановлено считать условным. <…> Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что мужчина был отчимом ребенку, а женщина родной матерью. "В ходе рассмотрения дела установлено, что супруги довели несовершеннолетнюю, заведомо для них находящуюся в материальной и иной зависимости, до самоубийства путем угроз, жестокого обращения и систематического унижения человеческого достоинства потерпевшей", - пояснили в суде.

Ребенок обращался к школьному психологу, информация о состоянии школьницы доводилась до матери, но та не предприняла никаких действий. Девочка совершила несколько попыток самоубийства, в результате одной из них ребенок погиб.