ФСБ показала кадры задержания готовивших теракт против высшего чиновника России

Злоумышленниками оказались двое россиян и мигрант из Центральной Азии

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

ТАСС, 14 ноября. ФСБ показала видео задержания троих готовивших теракт против одного из высших чиновников России - двоих россиян-супругов и мигранта из одной из стран Центральной Азии.

На кадрах видны задержание злоумышленников и их допрос. На видео одна из задержанных призналась, что представитель украинских спецслужб обещал им наркотики за выполнение задания.

Были изъяты средства связи, в которых обнаружена переписка задержанных с сотрудником украинских спецслужб в мессенджерах WhatsApp и Signal, которая подтверждает подготовку покушения. Также ЦОС ФСБ изъял закамуфлированную под вазу с цветами камеру видеонаблюдения с возможностью дистанционного управления и передачи данных за рубеж.