Готовившие покушение на чиновника РФ не успели заложить взрывчатку на кладбище

Злоумышленников задержали по дороге домой

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ забрали установленную на кладбище вазу с камерой видеонаблюдения, перед тем как задержать готовивших теракт против одного из высших российских чиновников, следует из видео, предоставленного Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как сообщил на допросе один из задержанных, вазу с цветами они поставили на могилу неизвестного ему мужчины. Позднее в вазу должны были заложить взрывчатку.

На видео показана запись телефонного разговора куратора с одним из завербованных для подготовки теракта. "Вазы нет? Интересно, а что там больше, что еще вокруг? Вообще ничего нет? Да, я понял, хорошо", - говорит куратор, после чего растерянным голосом говорит им уходить.

"Тогда уходите. Уходите домой и посмотрите, чтобы за вами никто не шел", - сказал он.

После этого двое россиян-супругов, установивших ранее эту вазу на кладбище, были задержаны сотрудниками ФСБ.

"В итоге мы поехали домой и по дороге были задержаны", - сказал задержанный.

Как сообщили ранее в ЦОС, сотрудники ФСБ предотвратили теракт против одного из высших чиновников России, взрыв хотели совершить у могилы его близких на Троекуровском кладбище. Задержаны трое соучастников подготовки теракта - двое россиян-супругов и мигрант из одной из стран Центральной Азии. Имя и должность чиновника не уточняются.