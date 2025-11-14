ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Суд отложил заседание по апелляционной жалобе на приговор по делу Виссариона

Оно состоится 16 января 2026 года
06:34

НОВОСИБИРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Новосибирский областной суд отложил до 16 января заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор руководителю религиозной организации "Церковь последнего завета" (известна также как "Община Виссариона") Сергею Торопу и его последователям - Владимиру Ведерникову и Вадиму Редькину. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

"Следующее заседание апелляционной инстанции отложено на 16 января 2026 года", - сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Ранее суд в Новосибирске приговорил Торопа и Ведерникова к 12 годам лишения свободы, Редькина - к 11 годам. Также гражданские иски потерпевших и иск прокуратуры Новосибирской области в интересах РФ были удовлетворены на общую сумму свыше 45 млн рублей. Гособвинение и защита обжаловали приговор.

Религиозное движение "Церковь последнего завета" было основано в 1990-х годах жителем Красноярского края Сергеем Торопом, который называл себя Виссарионом. Его последователи именовали себя "Общиной Виссариона". В сентябре 2020 года были арестованы лидер церкви Тороп, пресс-секретарь Вадим Редькин и руководитель школы при организации Владимир Ведерников. По данным СК, они в целях получения дохода от религиозной деятельности привлекали деньги граждан. Всем троим было предъявлено обвинение в создании и руководстве религиозным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью.

По версии следствия, с 1991 по 2020 год Тороп, Редькин и Ведерников основали на территории края религиозную организацию, которая стала насчитывать свыше 5 тыс. последователей. В отношении граждан, как считают следователи, применялось манипулятивное групповое организованное психологическое насилие. 

