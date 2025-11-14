В Забайкалье одного из руководителей предприятия обвинили в мошенничестве

По версии следствия, он совместно с индивидуальным предпринимателем организовал хищение денежных средств уранодобывающего предприятия на сумму свыше 6,4 млн рублей

ЧИТА, 14 ноября. /ТАСС/. Одного из руководителей крупнейшего в России уранодобывающего предприятия - Приаргунского производственного горно-химического объединения (ППГХО, входит в состав горнорудного дивизиона Росатома) - обвинили в мошенничестве на сумму 6,4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю.

"Следственными органами СК РФ по Забайкальскому краю предъявлено обвинение одному из руководителей ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения), а также индивидуальному предпринимателю - в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, руководитель предприятия совместно с индивидуальным предпринимателем организовал хищение денежных средств предприятия на сумму свыше 6,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о директоре автохозяйства ППГХО Вячеславе Семенове. По данным следователей, преступная схема была связана с исполнением договора на сервисное обслуживание и ремонт самосвалов. На одной из машин планировалось заменить двигатель. Предприниматель приобрел контрафактный, восстановленный двигатель, находящийся в аварийном состоянии и не имеющий необходимой сертификации и документации. Данный агрегат был поставлен на предприятие под видом нового и оригинального. Семенов знал о несоответствии двигателя условиям договора и, используя свое служебное положение, подписал фиктивный акт оказанных услуг на сумму 6,4 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено по материалам регионального управления ФСБ. По местам жительства и в рабочих кабинетах фигурантов были проведены обыски, изъята и изучается документация. Руководителя предприятия заключили под стражу, а предпринимателя направили под домашний арест.

По действующему законодательству за данное преступление предусмотрена уголовная ответственность вплоть до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Приаргунское производственное горно-химическое объединение расположено в городе Краснокаменске, который является вторым по величине городом Забайкальского края. ППГХО - крупнейшее в России уранодобывающее предприятие и один из крупнейших в мире поставщиков природного урана.