На ЗАЭС заявили, что ВСУ продолжают обстрелы районов станции и Энергодара

В основном происходят атаки дронов, сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ 14 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать и атаковать дронами районы вблизи Запорожской АЭС и ее города-спутника Энергодара в преддверии переговоров по ситуации на станции гендиректора Росатома Алексея Лихачева и главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Калининграде. Об этом ТАСС сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Консультации запланированы на 14 ноября. Гросси прилетел в Калининград 13 ноября. Стороны планируют обсудить в целом вопросы безопасности ЗАЭС, а также конкретные совместные шаги по недопущению ядерной аварии, ранее сообщал Лихачев.

"Районы вблизи Энергодара и Запорожской АЭС продолжают подвергаться ежедневным обстрелам. В основном [происходят] атаки дронов. Инфраструктура города и станции не затронута. Ситуация непростая, но контролируемая", - сказала Яшина.

Гендиректор Росатома 12 ноября заявил, что обстановка на Запорожской АЭС не улучшается, ВСУ бьют по жилой инфраструктуре Энергодара и другим объектам. При этом, по словам Лихачева, после восстановления двух высоковольтных линий внешнего энергоснабжения ЗАЭС "Днепровская" и "Ферросплавная-1" ситуация с электропитанием станции стабилизировалась. Для их ремонта было установлено локальное прекращение огня рядом со станцией, этому способствовало МАГАТЭ.