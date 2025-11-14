В Киеве после серии взрывов фиксируют перебои со светом и теплом

Мэр города Виталий Кличко сообщал о повреждении теплосетей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Перебои с электро- и теплоснабжением наблюдаются в Киеве после серии мощных взрывов. Об этом сообщило издание "Страна".

Мэр Киева Виталий Кличко со своей стороны сообщал о повреждении теплосетей. "В Деснянском районе, из-за аварийной ситуации на тепломагистрали, временно отсутствует теплоснабжение", - добавил он в Telegram-канале.

В ночь на пятницу в Киеве дважды объявляли воздушную тревогу, сообщалось о серии взрывов.