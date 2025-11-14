В Новороссийске отменили сигнал атаки БПЛА

В регионе всю ночь отражали атаки беспилотников, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 14 ноября. /ТАСС/. Сигнал атаки беспилотников отменен на территории Новороссийска, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

"На территории Новороссийска отменен сигнал атаки БПЛА", - написал он.

Глава города предупредил жителей и гостей города, что в случае обнаружения обломков сбитых беспилотников нельзя к ним подходить, фотографировать и пользоваться вблизи них мобильными телефонами.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, всю ночь в регионе отражали атаки БПЛА. По данным Минобороны, сбито 66 БПЛА над регионом и 59 над Черным морем. Больше всего пострадал Новороссийск. Ночью более 170 человек и 50 единиц техники ликвидировали последствия атаки, оперативно тушили возгорания и помогали жителям.

Обломки БПЛА повредили как минимум четыре многоквартирных дома и два частных. Пострадал один мужчина, его госпитализировали. Также повреждены придомовые территории по нескольким адресам. Фрагменты БПЛА упали на контейнерный терминал, а также затронули нефтебазу комплекса "Шесхарис", береговые сооружения и одно гражданское судно в порту, где ранены трое членов экипажа.