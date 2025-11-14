Трех руководителей ГУ ФСИН по Челябинской области задержали за взятки

Они также подозреваются в превышении должностных полномочий

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель начальника Главного управления ФСИН России по Челябинской области и еще двое сотрудников управления задержаны по подозрению в получении взяток. Об этом сообщили в пресс-бюро ФСИН России.

"Главным управлением собственной безопасности ФСИН России совместно с УФСБ России по Челябинской области по подозрению в превышении должностных полномочий и получении взяток в особо крупном размере от представителей коммерческих организаций задержаны первый заместитель начальника ГУ ФСИН России по Челябинской области полковник внутренней службы Бульчук С. М., начальник управления собственной безопасности (УСБ) ГУ ФСИН России по Челябинской области полковник внутренней службы Мохов О. Н., главный бухгалтер главной бухгалтерии ГУ ФСИН России по Челябинской области полковник внутренней службы Уфимцева М. И.", - говорится в сообщении.

Как отметили во ФСИН, результатом совместной работы ГУСБ ФСИН и УФСБ стало возбуждение четвертым следственным управлением ГСУ СК России уголовного дела по статьям 290 и 286 УК РФ.

В настоящее время с фигурантами проводятся неотложные следственные действия.