В Новороссийске после атаки БПЛА ввели режим ЧС

КРАСНОДАР, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Новороссийска ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки украинского режима с применением БПЛА на город, сообщил в Telegram-канале мэр Андрей Кравченко.

"Новороссийск подвергся массированной атаке БПЛА со стороны киевского режима. Введен режим ЧС. Всем пострадавшим в результате атаки обязательно окажем необходимую помощь. Сейчас все силы и средства брошены на ликвидацию последствий атаки. Развернут оперативный штаб, координирующий действия всех служб", - говорится в сообщении.

По данным властей, известно о попадании фрагментов беспилотников в четыре многоквартирных дома и два частных, пострадал один человек, он находится в больнице. Больше всего пострадал многоквартирный дом по улице Губернского. В многоквартирном доме по улице Георгия Соколова повреждена одна нежилая квартира. Во дворах повреждения получили автомобили. Сообщается также, что после повреждения многоквартирных домов развернули ПВР.

"На данный момент оперативными службами проводится обследование мест происшествия. После составления всех необходимых документов сотрудники администрации районов приступят к поквартирным обходам жилых помещений для формирования плана аварийно-восстановительных работ по каждому адресу, где есть повреждения. На базе школы №29 и ТЭЛ развернуты пункты временного размещения", - написал Кравченко.

И.о. заместителя главы Новороссийска Рафаэль Бегляров сообщил, что в результате атаки получила повреждения котельная АО "Черномортранснефть". Без теплоснабжения находятся три многоквартирных дома, где проживают почти 500 человек, без горячего водоснабжения - один, в котором проживают более 300 человек. Ведутся восстановительные работы.