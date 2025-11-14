В Самарской области заочно осудили создательницу запрещенной организации

Ее приговорили к восьми годам колонии общего режима

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 14 ноября. /ТАСС/. Суд Нефтегорского района Самарской области заочно приговорил к восьми годам колонии общего режима Светлану Ладу-Русь (Пеунову) (включена в перечень иноагентов Минюста РФ) по уголовному делу о мошенничестве и создании организации, посягающей на личность и права граждан. Об этом сообщает прокуратура региона.

"Нефтегорский районный суд Самарской области заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении Светланы Лады-Русь (Пеуновой). Она признана виновной по ч. 1 и ч. 2 ст. 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан), ч. ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). <…> Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновной наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком 8 лет с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении. Судебный процесс был закрытым.

Суд установил, что фигурантка в 2012 и в 2016 годах учредила и руководила некоммерческими организациями, которые позиционировались как центр народной медицины и политическое объединение. По сути они "являлись деструктивными общинами, деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей", отметили в пресс-службе прокуратуры. Называя себя целительницей, подсудимая с 2006 года организовывала ежедневные обязательные обряды и церемонии в своем домовладении на территории Нефтегорского района. Этими действиями она навязывала свое вероучение и дестабилизировала эмоциональное состояние своих последователей. Затем путем обмана она завладела офисным помещением и автомобилем Nissan, которые принадлежали потерпевшим.

Обвинение вменяло фигурантке состав преступления, предусмотренный ч. 1, ч. 3 п. "б", ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух и более лиц), что наказывается лишением свободы на срок до 12 лет. Суд переквалифицировал вменяемое подсудимой деяние на ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). В прокуратуре сообщили ТАСС, что вопрос об обжаловании приговора решат после получения и изучения копии мотивированного судебного акта.

Минюст РФ в 2023 году включил Ладу-Русь в перечень иностранных агентов. Основанная ей организация признана экстремистской и запрещена в России. Лада-Русь проживает за пределами РФ и находится в федеральном и международном розыске, в России она была заочно арестована по уголовному делу о мошенничестве и причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, в ноябре 2015 года вместе с сообщницей она запугала и избила сотрудницу своей организации и получила от нее обманным путем 900 тыс. рублей.

31 октября суд в Самаре приговорил на сроки от восьми с половиной до девяти с половиной лет колонии четырех участников преступной группы по уголовному делу о незаконном лишении свободы человека, вымогательстве и повреждении чужого имущества. Как ранее сообщали в следственных органах, фигуранты являлись участниками организации Лады-Русь.

В новость внесена правка (11:28 мск) - передается с исправлением года включения в перечень иноагентов в 4-м абзаце, верно - Минюст в 2023 году.