Под Архангельском в ДТП пострадали шесть человек

Авария произошла в районе 1 216-го км федеральной автодороги М-8 в районе Зеленого Бора

АРХАНГЕЛЬСК, 14 ноября. /ТАСС/. На федеральной трассе М-8 под Архангельском шесть человек получили травмы при столкновении трех автомобилей и микроавтобуса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Архангельской области.

"По предварительной информации, около 08:00 мск водитель автомобиля Hovar не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение. За ним остановились машины Jetour и Changan, после чего, не выдержав безопасную дистанцию, на иномарки совершил наезд маршрутный микроавтобус, в салоне которого находились порядка 20 пассажиров. В результате ДТП пострадали водители Hovar, Changan и четверо пассажиров микроавтобуса. В настоящий момент их осматривают врачи", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего. Движение на федеральной автодороге в сторону Архангельска организовано по одной полосе.