ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

Опубликовано видео последствий атаки БПЛА на Новороссийск

В городе введен режим чрезвычайной ситуации
Редакция сайта ТАСС
08:01
Официальный Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко/ ТАСС
© Официальный Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко/ ТАСС

ТАСС, 14 ноября. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко опубликовал в своем Telegram-канале видео последствий атаки БПЛА на город. 

На кадрах видны выбитые окна и обломки. 

Власти Новороссийска ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки украинского режима с применением БПЛА. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщал, что повреждены минимум четыре многоквартирных и два частных. Также повреждено гражданское судно в порту, ранены трое членов экипажа. Кроме того, обломки БПЛА упали на нефтебазу комплекса "Шесхарис", контейнерный терминал. 

РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край