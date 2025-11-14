Опубликовано видео последствий атаки БПЛА на Новороссийск

В городе введен режим чрезвычайной ситуации

© Официальный Telegram-канал главы Новороссийска Андрея Кравченко/ ТАСС

ТАСС, 14 ноября. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко опубликовал в своем Telegram-канале видео последствий атаки БПЛА на город.

На кадрах видны выбитые окна и обломки.

Власти Новороссийска ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки украинского режима с применением БПЛА. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщал, что повреждены минимум четыре многоквартирных и два частных. Также повреждено гражданское судно в порту, ранены трое членов экипажа. Кроме того, обломки БПЛА упали на нефтебазу комплекса "Шесхарис", контейнерный терминал.