Причал "Черномортранснефти" поврежден при атаке ВСУ на Новороссийск
07:43
обновлено 08:14
КРАСНОДАР, 14 ноября. /ТАСС/. Резервуар, а также причал "Черномортранснефти" оказались повреждены в результате атаки ВСУ на Новороссийск. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
"Нанесен ущерб инфраструктуре города. Обломки БПЛА повредили резервуар и причал "Черномортранснефти", - написал он.
Ранее сообщалось, что при атаке был также поврежден контейнерный терминал НУТЭП, нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис", одно из гражданских судов в порту, на котором пострадали три члена экипажа, они госпитализированы.