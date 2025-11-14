Причал "Черномортранснефти" поврежден при атаке ВСУ на Новороссийск

Обломки БПЛА также повредили резервуар

КРАСНОДАР, 14 ноября. /ТАСС/. Резервуар, а также причал "Черномортранснефти" оказались повреждены в результате атаки ВСУ на Новороссийск. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

"Нанесен ущерб инфраструктуре города. Обломки БПЛА повредили резервуар и причал "Черномортранснефти", - написал он.

Ранее сообщалось, что при атаке был также поврежден контейнерный терминал НУТЭП, нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис", одно из гражданских судов в порту, на котором пострадали три члена экипажа, они госпитализированы.