Семерых приезжих задержали за обман москвичей под предлогом очистки вентиляции

Задержанные подозреваются в хищениях у пенсионеров

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал представителя МВД России Ирины Волк/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали семь человек, которые подозреваются в хищениях у пенсионеров в Москве денег под предлогом очистки вентиляционных систем от лица работников жилищной компании. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, в полицию поступило более десяти заявлений от жителей многоквартирных домов. Потерпевшие рассказали о подозрительной деятельности неустановленных лиц, которые представлялись работниками жилищных компаний. По словам заявителей, под предлогом проведения профилактики неизвестные осматривали вентиляцию, а затем заявляли о якобы критическом загрязнении шахты и предлагали услуги по ее очистке.

"Если пенсионеры отказывались, они грозили им штрафными санкциями, ссылаясь на нарушение требований пожарной безопасности. Под психологическим давлением пенсионеры соглашались на все условия злоумышленников", - написала Волк в своем Telegram-канале.

Позднее потерпевшие понимали, что лжеспециалисты лишь имитировали проведение работ, необходимость в которых на самом деле отсутствовала. "В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали семерых фигурантов", - добавила представитель ведомства.

В ходе обысков изъяты мобильные телефоны, цифровые носители информации, банковские карты, документация, инструменты для монтажа, униформа и удостоверения работников, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждено 12 уголовных дел (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которые соединены в одно производство. Задержанные арестованы.