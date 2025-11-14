Жителя Керчи приговорили к 14 годам колонии за передачу данных о ВС РФ

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима

Редакция сайта ТАСС

© УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю/ ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Житель Керчи приговорен к 14 годам 1 месяцу лишения свободы за госизмену - он собрал и передал данные о дислокации подразделений армии РФ в ГУР Минобороны Украины и СБУ, сообщили в прокуратуре Республики Крым.

"Верховный суд Крыма вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя города Керчи. Судом установлено, что в январе 2024 года, будучи противником проведения специальной военной операции и желая получить денежное вознаграждение, мужчина, находясь в Керчи, собрал сведения о местах дислокации подразделений Министерства обороны РФ. Суд приговорил виновного к 14 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Как пояснили в прокуратуре, скриншоты с точными географическими координатами обвиняемый отправил в чат мессенджера, используемый Службой безопасности Украины и Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

В УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю добавили, что мужчина в том числе передал данные о местах расположения сил ПВО. Также судом мужчине назначен штраф в 100 тыс. рублей и последующее после отбывания наказания в колонии ограничение свободы на 1,5 года.