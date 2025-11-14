Рэпера Obe1Kanobe приговорили к восьми годам колонии строгого режима

Его признали виновным в покушении на сбыт наркотиков

Редакция сайта ТАСС

Никита Вартиков (Obe1Kanobe) © Алексей Потицкий/ ТАСС

ВИДНОЕ /Московская область/, 14 ноября. /ТАСС/. Видновский городской суд Московской области приговорил к восьми годам колонии строгого режима рэпера Никиту Вартикова, известного как Obe1Kanobe, признав его виновным в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Приговорить Вартикова Никиту Юрьевича к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - огласил приговор судья.

Суд зачел в срок наказание время, проведенное Вартиковым под стражей с момента его задержания. Кроме того, суд постановил уничтожить марихуану, изъятую в квартире музыканта, а принадлежащий рэперу мобильный телефон (айфон) суд постановил взыскать в доход государства. После оглашения приговора защита осужденного заявила ТАСС, что в апелляции обжалует приговор, который не вступил в законную силу.

В пресс-службе прокуратуры Московской области в свою очередь заявили, что Вартиков в арендованной квартире в пос. Совхоз им. Ленина Ленинского городского округа Московской области оборудовал парник, где культивировал растения, содержащие наркотические средства. Впоследствии он незаконно хранил полученные растения и части наркотикосодержащего растения с целью дальнейшего незаконного сбыта, отметили в надзорном ведомстве. "Преступная деятельность злоумышленника была пресечена в марте 2024 года сотрудниками правоохранительных органов, части растений массой более 900 граммов, а также семь наркотикосодержащих растений были изъяты из незаконного оборота", - говорится в сообщении.

О деле

В ходе прений сторон прокурор попросила Видновский городской суд признать музыканта виновным в покушении на сбыт наркотиков и приговорить его к 11 годам колонии строгого режима.

В свою очередь адвокат подсудимого попросил не лишать его подзащитного свободы, так как рэпер все понял и осознал. Сам музыкант заявлял, что действительно выращивал дома марихуану и употреблял ее, но наркотики никогда не распространял. Кроме того, в последнем слове в минувший четверг рэпер отметил, что раскаялся и заявил, что ему стыдно за совершенные преступления, но попросил суд дать ему второй шанс и доказать обществу свое исправление.

По данным следствия, Вартиков оборудовал самодельный парник для выращивания наркосодержащих растений в арендованной квартире, расположенной в поселке Совхоз им. Ленина. Для этого он закупил специальное оборудование, семена и удобрения. Изначально в деле упоминались 22 горшка с растениями, похожими на коноплю, обнаруженными и изъятыми при осмотре его жилища, а также вытяжки, вентиляторы, лампы освещения и различные емкости с листьями и стеблями растений, но в окончательном обвинении количество горшков снизилось до 7. Согласно заключению эксперта ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, содержимое одной из коробок является частями наркосодержащего растения - конопли. В отношении рэпера было возбуждено уголовное дело (ст. 30, ст. 228.1 УК РФ). Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.