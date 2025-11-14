Жителя Алтайского края осудили за попытку поджога военкомата

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме

Редакция сайта ТАСС

БАРНАУЛ, 14 ноября. /ТАСС/. Житель Алтайского края Артем Константинов, пытавшийся поджечь здание военкомата в Барнауле, приговорен к 17 годам лишения свободы за покушение на совершение террористического акта. Об этом сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

"Суд назначил Константинову наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а последующего срока - в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок два года", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу не вступил.

Сообщается, что Константинов, недовольный политикой РФ, в том числе проведением специальной военной операции, вступил в контакт с украинским военизированным объединением "Легион "Свобода России", признанным в РФ террористическим и запрещенным. Желая вступить в объединение, мужчина заполнил анкету и направил видеозапись присяги, подтвердив готовность действовать против безопасности России и выехать на территорию Украины.

В ходе дальнейшей противоправной деятельности, выполняя указания своего куратора, Константинов нанес на несколько зданий в Барнауле антиправительственные надписи, а также изготовил и переслал фотографии военнослужащих и важных административных объектов города, включая железнодорожный вокзал, станкостроительный завод и военные комиссариаты, для последующего совершения теракта. За это ему было обещано денежное вознаграждение и содействие в выезде на Украину.

Получив от куратора деньги и инструкции, Константинов изготовил самодельное зажигательное устройство. 16 декабря 2024 года он прибыл к зданию одного из военкоматов Барнаула для совершения поджога, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов, что не позволило ему довести преступный умысел до конца.